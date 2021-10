In der Debatte um eine Neuaufstellung der CDU hat sich die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Schön, für eine stärkere Beteiligung von Frauen ausgesprochen.

Man habe seit Jahren zu wenig Frauen in Parlament und Partei, sagte sie der "Rheinischen Post". Die CDU habe lange Zeit eine weibliche Vorsitzende gehabt und das habe der Partei gut getan. Die Vorsitzende der Frauen Union, Widmann-Mauz, kündigte eine zeitnahe Verbands- und Mandatsträgerinnenkonferenz an. Eine Erneuerung könne inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen der Partei gelingen, betonte sie.



Als Konsequenz aus der Niederlage bei der Bundestagswahl will sich die CDU bis Anfang kommenden Jahres neu aufstellen. Ein Sonderparteitag soll die komplette Führungsriege inklusive Bundesvorstand und Präsidiums neu wählen. Nach den Worten von Generalsekretär Ziemiak wird noch in diesem Monat über eine vorherige Beteiligung der Basis an der Entscheidung über die künftige Parteispitze entscheiden.

