Mit einer Veranstaltung in Berlin feiern Die Grünen ihr 40-jähriges Parteibestehen.

Zugleich erinnert die Partei an die Bildung von Bündnis90 vor 30 Jahren. Hauptredner der Veranstaltung wird Bundespräsident Steinmeier sein. Außerdem werden frühere Grünen-Politiker wie Ex-Außenminister Fischer erwartet. Im Januar 1980 gründete sich aus den damaligen Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegungen heraus in Karlsruhe die Bundespartei der Grünen. 1993 entstand die gesamtdeutsche Partei Bündnis90/Die Grünen.



40 Jahre nach der Gründung hält der frühere Bundesumweltminister Trittin die Partei für tauglich, künftig auch das Bundeskanzleramt zu besetzen. Die Grünen seien heute programatisch und personell so aufgestellt, dass sie sich vor keinem Ressort fürchten müssten, sagte Trittin der "Rheinischen Post".