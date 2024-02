In Mainz beginnt die erste von sechs Regional-Konferenzen der CDU. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Die Mitglieder wollen zunächst über den Entwurf mit dem Titel "In Freiheit leben. Deutschland sicher in die Zukunft führen" diskutieren. Im Mai soll er dann auf einem Parteitag in Berlin verabschiedet werden. Darin plädiert die CDU etwa für ein Bekenntnis zu einer deutschen Leitkultur sowie für eine Verlagerung von Asylverfahren in sichere Staaten außerhalb der Europäischen Union. Zudem wird die Nutzung der Atomkraft befürwortet. Der Parteivorsitzende Merz wird die Pläne in Mainz präsentieren.



Das aktuelle Programm der CDU ist von 2007. Die Erneuerung ihres Grundsatzprogramms hatten die Christdemokraten nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021 angestoßen.

