Premierminister Narendra Modi hat bei der Parlamentswahl in Indien mit seiner Partei deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet, jetzt hat er Bündnispartner für eine neue Regierung gefunden (picture alliance / Associated Press / Manish Swarup)

Nach Beratungen in Modis Residenz in Neu-Delhi teilte die hindu-nationalistische Partei BJP mit, die früheren Partner hätten sich auf den 73-Jährigen Politiker an der Spitze einer Regierungskoalition geeinigt. Von anderen bisherigen Verbündeten gibt es bislang keine eindeutigen Aussagen.

Die Regierungspartei BJP hatte bei der Abstimmung am Samstag die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren und ist daher auf Partner angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.