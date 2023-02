10 Jahre AfD

Das Logo der Partei Alternative für Deutschland (AfD) ist auf einen Aufsteller gedruckt. (dpa / picture alliance / Sina Schuldt)

Als Hauptgrund nennen sie eine immer stärkere Öffnung gegenüber rechtspopulistischen bis rechtsextremen Tendenzen. Diese haben längst auch den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen. Dass sich die AfD in diese Richtung entwickeln würde, war zum Zeitpunkt ihrer Gründung noch nicht absehbar. Aus der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 ging eine eurokritische Partei hervor - mit dem Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke an der Spitze.

Bestimmend wurden aber bald andere wie der ehemalige CDU-Konservative Alexander Gauland. In der Sammlungsbewegung mit rechtskonservativer Programmatik und unterschiedlichen Flügeln - darunter ein neoliberaler und ein nationalkonservativer - gewannen die Rechtspopulisten und -extremen unter Führung von Björn Höcke immer mehr an Einfluss.

Von den etablierten Parteien anfangs belächelt

In ihren Anfängen wurde die AfD von den etablieren Parteien belächelt. Denn die Partei meldete sich zwar lautstark zu Wort, konnte aber in die politische Dynamik nicht eingreifen. Doch heute liegt die AfD laut Umfragen in allen ostdeutschen Bundesländern über 20 Prozent Zustimmung. "Die Partei hat sich festgesetzt, vor allem im Osten", sagt der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Güllner, der Nachrichtenagentur Reuters.

Und nicht zu vergessen: Die AfD hat es inzwischen in den Bundestag und in mehrere - auch westdeutsche - Länderparlamente geschafft. Die etablierten Parteien sehen die AfD noch immer als Paria an. Keine Partei will mit ihr zusammenarbeiten. Die CDU fasste zudem einen Beschluss, der jegliche Kooperation mit der AfD untersagt.

Punktuelle Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene

Dennoch kommt es vor allem auf kommunaler Ebene immer wieder zu gemeinsam Voten. Durch diese punktuelle Zusammenarbeit erfahre die AfD eine "gewisse Salonfähigkeit", meint die Berliner Politologin Reuschenbach. Nach der Ablehnung des Euro, der Migrationskrise 2015 und den Corona-Protesten sorge nun eine im Osten viel stärkere Ablehnung der Waffenlieferungen an die Ukraine dafür, dass die Rechtspopulisten den Dauerprotest im Osten abschöpfen können.

Forsa-Chef Güllner fügt hinzu: "Zudem hat es die AfD anders als rechtsradikale Parteien vor ihr geschafft, wirklich das gesamte rechtsradikale Potenzial zu versammeln und an sich zu binden." Die Anhängerschaft sei deshalb auch weitgehend immun gegen parteiinterne Konflikte oder Skandale.

Die dauerhafte Stärke der AfD ist den Wissenschaftlern zufolge vor allem im Osten ein Problem für alle politischen Kräfte geworden. Denn wenn fast ein Viertel der Stimmen auf eine Partei fällt, mit der niemand koalieren will, verengen sich die Bündnisoptionen für alle anderen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters und KNA

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.