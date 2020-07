Die SPD hat mit Thilo Sarrazin Langmut bewiesen. Obwohl er seit mehr als zehn Jahren höchst medienwirksam Thesen vertritt, die nicht zur DNA der Sozialdemokratie passen, hat man ihm die Parteimitgliedschaft nicht aufgekündigt und am Ende daraufgesetzt, dass sich das Muster "Ich bin der Kronzeuge gegen meine eigene Partei" irgendwann einmal abnutzt.

Parteiausschuss ist folgerichtig

Nein, im Falle Sarrazin war diese Hoffnung trügerisch. Der Mann hat immer wieder neu zugespitzt und mit jedem Buch, mit jeder Veröffentlichung die Grenze etwas weiter hinausgeschoben. Es mag ja sein, dass ihn zu Beginn wirklich die Sorge umtrieb, mit der Einwanderung laufe etwas in die falsche Richtung, aber das gilt schon lange nicht mehr.

(picture alliance / Martin Schutt) Politologe - Sarrazin „ein Problem, das die Integrität der SPD beschädigt“

Die SPD hat Thilo Sarrazin aus der Partei ausgeschlossen. Der Politologe Gero Neugebauer begrüßt den Ausschluss: Eine Partei müsse nur so viel extreme Meinung aushalten können, dass dadurch nicht ihre Identität beschädigt wird.

Sarrazin äußert sich klar rassistisch und hat sich darüber hinaus auch noch öffentlichkeitswirksam mit Menschen wie dem FPÖ Politiker Heinz Christian Strache eingelassen, der nicht nur wegen der Ibiza Videos eher ein Fall für den Staatsanwalt ist. Der Parteiausschluss ist also folgerichtig in der Partei Willy Brandts, der die universellen Menschenrechte ganz besonders heilig sind.

In diesem Zusammenhang sind allerdings zwei weitere Anmerkungen wichtig, um Legendenbildung vorzubeugen. Ja, es ist zulässig und sogar notwendig, über Migration zu reden. Wo es Fehlentwicklungen gibt, muss man sie klar benennen und auch handeln – das allerdings mit dem notwendigen Respekt und nicht pauschal. Es ist ja nicht der Islam, der das Zusammenleben hier zum Teil schwermacht, es ist die politische Instrumentalisierung einer Religion, die Menschen auseinandertreibt, wenn die soziale Integration gescheitert ist.

Parteien brauchen mehr Debatten

Wer diese Probleme anspricht, hat das Recht, gehört zu werden – auch in der SPD. Da gilt dann: Toleranz hilft erst einmal, auch andere Standpunkte nicht von vorneherein aus dem politischen Diskurs auszuschließen. Es wäre wichtig, Parteien nicht noch stromlinienförmiger auszurichten und Parteitage müssten mehr sein, als reine Showveranstaltungen ohne jede inhaltliche Tiefe. Etwas mehr Debatte, etwas mehr Bandbreite an Argumenten könnte da helfen. So etwas geht auch ohne Alarmismus und rassistische Untertöne, das gilt nicht nur für die SPD. Sarrazin wird das nicht mehr lernen.