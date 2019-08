CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und ihr Generalsekretär haben Medienberichte über ein mögliches Parteiausschlussverfahren gegen Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen zurückgewiesen. Sie habe weder im Interview noch an anderer Stelle einen solchen Schritt gefordert, sagte die Vorsitzende. Zuvor hatten ihre Äußerungen massiven Ärger in den eigenen Reihen ausgelöst.

Kramp-Karrenbauer hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe auf die Frage, ob sie über ein Ausschlussverfahren gegen das CDU-Mitglied Maaßen nachdenke, gesagt: "Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet."



Eine Forderung nach einem Parteiausschlussverfahren sei das nicht gewesen, stellte die Ministerin nun persönlich klar. Die CDU habe mehr als 400.000 Mitglieder, in der jeder seine eigene Meinung haben könne. Grundlage sei aber, dass man diese Meinungen "auch in einer Haltung, in einem Stil gegenseitigen Respektes miteinander austrägt", so die Ministerin beim Tag der offenen Tür im Verteidigungsministerium. Es müsse klar sein, dass der politische Gegner außerhalb der Partei sei, nicht in der eigenen Partei. Und dass nicht versucht werde, "eine Partei grundlegend zu verändern."

Maaßen: CDU unter Merkel "weit nach links gerückt"

Zuvor hatte bereits CDU-Generalsekretär Ziemiak die Äußerungen der Parteichefin relativiert. Die CDU-Chefin habe in ihrem Interview lediglich darauf verwiesen, dass sie bei Maaßen keine Haltung mehr sehe, die ihn mit der CDU noch wirklich verbinde.



Maaßen selbst reagierte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gelassen auf Kramp-Karrenbauers Äußerungen. Es sei ihm ein Rätsel, wer ihr dazu geraten habe, solche Gedankenspiele zu formulieren, sagte er. Nicht er habe sich von den Positionen seiner Partei entfernt, sondern die CDU sei unter ihrer früheren Parteivorsitzenden Merkel weit nach links gerückt. Die CDU sei im Gegensatz zu den Parteien des linken Spektrums immer eine Partei der Vielfalt gewesen. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer mit dieser Tradition brechen wolle, glaube er nicht, führte Maaßen aus.

Ostdeutsche CDU-Politiker warnen vor Ausschluss Maaßens

Kurz vor den für die CDU schwierigen Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen hatten vor allem ostdeutsche CDU-Spitzenpolitiker Kritik an Kramp-Karrenbauers Äußerungen geübt. Sie verlangten mit Blick auf die erste Sitzung des schwarz-roten Koalitionsausschusses nach der Sommerpause an diesem Sonntag in Berlin Problemlösungen statt Personaldebatten.



Die ostdeutschen CDU-Politiker Mohring und Kretschmer hatten Überlegungen zu einem Parteiausschluss kritisiert. Bei aller berechtigten Kritik an Maaßen sei dies der falsche Weg, so Kretschmar. Er rate zu Gelassenheit im Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Thüringens CDU-Chef Mohring nannte die neuerliche Personaldiskussion "nicht sonderlich hilfreich". Permanent nach innen gerichtete Debatten taugten nur bedingt.

Umstrittene Abschiedsrede

Der ehemalige Verfassungsschutzchef war vor rund einem Jahr in die Kritik geraten, weil er die Echtheit eines Videos über rechtsradikale Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte. In seiner Abschiedsrede Anfang November nahm er seine Aussagen zu Angriffen auf Ausländer in Chemnitz nicht zurück. Im Gegenteil: Maaßen machte er Politikern schwere Vorwürfe und warf Medien im Zusammenhang mit dem Video "Falschberichterstattung" vor: "Ich habe viel an deutscher Medienmanipulation und russischer Desinformation erlebt. Dass aber Politiker und Medien 'Hetzjagden' frei erfinden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformationen verbreiten, war für mich eine neue Qualität von Falschberichterstattung in Deutschland." Darüber hinaus sprach er von "linksradikalen Kräften in der SPD".



Bundesinnenminister Seehofer versetzte Maaßen daraufhin in den vorzeitigen Ruhestand. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident hat seine Kritik an der Migrationspolitik der Bundesregierung seither immer wieder erneuert und bekräftigt.