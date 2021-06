Die Linke ist von Sahra Wagenknecht abhängig. So heißt es immer, wenn die Partei und ihre Galionsfigur miteinander über Kreuz liegen. Was in den vergangenen Jahren häufiger der Fall war. Das ist sicher wahr: Wagenknecht, Lafontaine, Gysi - das Personal, mit der die Linke Marktplätze halbwegs füllen kann, ist seit Jahren das selbe. Und Wagenknecht ist als einzige aus dem Trio unter 70 Jahre alt.

Die Abhängigkeit, das wird gerne vergessen, ist aber beiderseitig: Wagenknechts Traum, der Linken mittels ihrer Protestbewegung Aufstehen Beine und Richtungsansagen zu machen, scheiterte. Und eine Spaltung in Linkspartei und Wagenknecht-Partei würde nur Verlierer kennen. Diese Spaltung hat die ehemalige Fraktionsvorsitzende gar nicht im Sinn. Aber die gegenwärtige Konstellation gleicht einer zerrütteten Ehe: Die Zeichen fortgesetzter Entfremdung sind für alle sichtbar.

Rätselhafter Hang zur Selbstsabotage

Und das ausgerechnet im Wahlkampf, seufzt man bei der Linken. Die sich wieder einmal über ihren rätselhaften Hang zur Selbstsabotage wundert. Wagenknecht mag in ihrem Buch "Die Selbstgerechten" manches Problem ihrer Partei adäquat beschreiben. Im Kern aber ist der Bestseller eine Abrechnung, die der Linken das klebrige Etikett einer Lifestyle-Partei verpasst. Damit könnte Wagenknecht ihre Partei trotz nordrhein-westfälischer Spitzenkandidatur am Ende Stimmen kosten.



Einige Mitglieder wollen sie deshalb aus der Partei ausschließen. Das ist nicht nur strategisch unklug, weil so kurz nach dem relativ harmonischen Parteitag wieder die alten Bruchlinien sichtbar werden. Es ist auch inhaltlich schwer begründbar, weil die Linke mit ihrer Spannbreite noch ganz andere, problematischere Positionen toleriert. Das dürfte auch die Landesschiedskommission so sehen. Die Forderung nach Parteiausschluss ist auch deshalb falsch, weil sich die Linke letztlich der Diskussion stellen muss, wo sie ihre Kernwählerschaft sieht - und wie sie diese mobilisieren möchte.

Gerechtigkeit entlang materieller Verteilungskämpfe

Die Antwort darauf ist nicht leicht, auch weil die Wagenknecht-Kontroverse mitten in einem Generationswandel stattfindet, speziell bei der Linken im Westen: Auf der einen Seite ein Lager, das Gerechtigkeitsfragen fast ausschließlich entlang materieller Verteilungskämpfe stellt. Und dabei ein Selbstbild als Arbeiterpartei pflegt, das von der Zusammensetzung der Wählerschaft oft gar nicht gedeckt ist.



Auf der anderen Seite stehen jüngere, oft städtisch geprägte Mitglieder, die auch Klimafragen oder Minderheitenrechte als zentrale Gerechtigkeitslücken identifiziert haben. Und die ihre Positionen für unterscheidbarer vom sozialdemokratisch-grünen Spektrum halten, als sie es womöglich für die Wähler sind. Aus dieser disparaten Mischung hat sich noch kein Profil gebildet, kein unverwechselbarer Markenkern. Doch sowohl Wagenknecht, als auch ihre Gegner glauben, diesen Markenkern bereits zu kennen und ihn zu schützen. Ein Irrtum, der sich für die Linke als tragisch erweisen könnte.

Johannes Kuhn (Deutschlandradio / Christian Kruppa) Johannes Kuhn, Jahrgang 1979, hat Anglistik und Germanistik in Würzburg und Jyväskylä studiert. Nach der Volontärsausbildung an der Berliner Journalisten-Schule (BJS) arbeitete er zunächst als Redakteur bei ZEIT Online in Hamburg und Berlin. Danach gut zehn Jahre für die "Süddeutsche Zeitung" (Online und Print) tätig, unter anderem zwischen 2014 und 2019 als freier Korrespondent im Westen der USA. Seit Sommer 2019 freier Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Schwerpunktthemen: Digitalpolitik und gesellschaftliche Digitalisierung sowie die Partei Die Linke.