Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat eingeräumt, dass sich der westdeutsche Teil seiner Partei lange Zeit zu wenig für Ostdeutschland interessiert hat.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man habe einen Raum freigelassen, in den andere gestoßen seien. Es brauche einen neuen Anlauf, Gemeinsamkeit in Deutschland herzustellen. Im Herbst stehen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen Landtagswahlen an. Zuletzt erreichten die Grünen in den ostdeutschen Flächenländern Ergebnisse zwischen fünf und sechs Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern verpassten sie den Wiedereinzug in den Landtag.