Was zerbrochen sei, könne repariert werden, sagte Starmer auf dem Labour-Parteitag in Liverpool. Der 61-Jährige sicherte zu, sich für ein stärkeres Wirtschaftswachstum, günstige Energie und mehr Sicherheit auf den Straßen einzusetzen. Außerdem kündigte Starmer für den Fall einer Regierungsübernahme den Bau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen an. Zugleich warnte er vor zu großen Erwartungen. Es gebe - Zitat - "keinen Zauberstab", um den Anstieg der Lebenshaltungskosten nach dem Brexit und angesichts des Ukraine-Kriegs umzukehren.

Labour liegt in allen Umfragen derzeit deutlich vor den Konservativen von Premierminister Sunak. Die nächste Parlamentswahl wird vermutlich im Jahr 2024 abgehalten.

