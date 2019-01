Die SPD will eine Grundsicherung für Kinder einführen.

Die Parteivorsitzende Nahles sagte im ARD-Fernsehen, es gehe darum, bisherige Leistungen zusammenzufassen und dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich den Kindern zugute kämen. Sie betonte, obwohl der Staat jedes Jahr 200 Milliarden Euro an kinder- und familienbezogenen Leistungen zahle, gebe es viele arme Kinder. Ein Problem seien verteilte Zuständigkeiten zwischen Kommunen, Ländern und dem Bund. Nahles äußerte sich vor Beginn einer zweitägigen Klausur der SPD-Fraktion. Laut der "Süddeutschen Zeitung" soll bei dem Treffen ein Konzept für eine "eigenständige Absicherung für Kinder" beschlossen werden.



Bei der Linken stößt der Vorschlag auf Zustimmung. Parteichefin Kipping erklärte in Berlin, es freue sie, dass der Zuspruch für eine Kindergrundsicherung wachse. Sie kämpfe seit Jahren dafür.



Das Bündnis Kindergrundsicherung, in dem unter anderem Sozialverbände und Gewerkschaften zusammengeschlossen sind, begrüßte die SPD-Initiative ebenfalls.