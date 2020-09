Die AfD in Sachsen-Anhalt hat ihren bisherigen Landeschef Reichardt im Amt bestätigt.

Der Bundestagsabgeordnete wurde auf einem Parteitag in Dessau mit 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Zu einem seiner Stellvertreter wurde der Landtagsabgeordnete Tillschneider gewählt. Der Islamwissenschaftler gilt als Rechtsaußen in der AfD und gehörte dem offiziell aufgelösten "Flügel" an, der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.