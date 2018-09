Die AfD arbeitet an Strategien, um eine mögliche Beobachtung von Teilen der Partei und ihrer Jugendorganisation durch den Verfassungsschutz zu verhindern.

Die Fraktionsvorsitzende Weidel sagte in Berlin, dabei gehe es um juristische und organisatorische Gegenstrategien sowie um Maßnahmen auf der öffentlichen, kommunikativen Ebene. Denkbar sei neben der Vorbereitung einer Klage auch der Einsatz interner Sonderermittler, um offenzulegen, was in den einzelnen Landesverbänden los sei.



Wegen der Vorfälle in Chemnitz gibt es Forderungen, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz hatte die Thüringer AfD mit ihrem Parteichef Höcke in der vergangenen Woche zum Prüffall erklärt, einer Vorstufe zur Beobachtung. Verfassungsschützer in Bremen und Niedersachsen wollen die AfD-Jugendorganisation beobachten.