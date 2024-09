Brandenburg

Parteien beenden Wahlkampf - Ministerpräsident Woidke reist nach Frankfurt (Oder)

In Brandenburg beenden heute die letzten Parteien ihren Landtagswahlkampf. Der CDU-Vorsitzende Merz und der Spitzenkandidat der Partei, Redmann, treten in Potsdam auf. Die AfD wirbt in Senftenberg noch einmal mit ihrem Europaabgeordneten Krah um Stimmen. Zeitgleich ist in Potsdam eine Kundgebung gegen die Partei angemeldet, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden.