Mit einer Äußerung über eine angebliche "Gleichschaltung" in der CDU hat der neue Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, Diskussionen ausgelöst.

Er habe mit dem Begriff die Politik Merkels mit dem Nationalsozialismus verglichen, warf ihm der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischem Arbeitnehmerschaft (CDA), Bäumler, vor. Mit "Gleichschaltung" werde normalerweise die Machtergreifung der Nationalsozialisten nach 1933 in Zusammenhang gebracht, sagte er dem "Handelsblatt". Wer wie Kuban AfD-Legende verbreite, mache Wahlwerbung für die Rechtspopulisten. Kuban hat sich inzwischen von der Wortwahl distanziert. Diese sei "unpassend" gewesen. Allerdings stehe er dazu, dass andere Meinungen nicht von oben tabuisiert werden dürften, schrieb er auf Facebook.



Kuban hatte der Zeitung "Die Welt" zuvor gesagt: "In den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben."