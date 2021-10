In Berlin versammeln sich heute die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU, um darüber zu beraten, wie die Nachfolge des scheidenden Parteivorsitzenden Laschet bestimmt werden soll.

In der Konferenz wird es unter anderem darum gehen, ob und wie die Basis der Partei an der Entscheidung beteiligt wird. Diskutiert wird auch über eine mögliche Doppelspitze. Die 326 Kreisvorsitzenden sowie 27 Bezirksvorsitzenden sollen ein Stimmungsbild abgeben. Über das Vorgehen entscheiden werden Präsidium und Vorstand der Partei am Dienstag.



Für die Neuwahl der gesamten CDU-Führung soll es spätestens Anfang des kommenden Jahres einen Sonderparteitag geben. In der Folge der Niederlage bei der Bundestagswahl hatte Laschet angekündigt, den Vorsitz abzugeben.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.