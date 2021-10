Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU haben sich für einen Mitgliederentscheid zur Bestimmung eines neuen Parteichefs ausgesprochen.

Die Kreisvorsitzenden-Konferenz in Berlin stimmte mit großer Mehrheit für diesen Vorschlag, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer des Treffens berichtet. Der Chef der Jungen Union, Kuban, begrüßte das Ergebnis. Als Junge Union freue man sich über einen Mitgliederentscheid, sagte er. Das Votum der 326 Kreisvorsitzenden sowie 27 Bezirksvorsitzenden gilt als Stimmungsbild. Über das weitere Vorgehen werden Präsidium und Vorstand der CDU am Dienstag entscheiden. Für die Neuwahl der gesamten CDU-Führung soll es spätestens Anfang des kommenden Jahres einen Sonderparteitag geben.



Der scheidende CDU-Vorsitzende Laschet hatte in der Folge des historisch schlechten Ergebnisses der Union bei der Bundestagswahl angekündigt, den Vorsitz abzugeben. Er bekam bei der heutigen Sitzung viel Zustimmung für seine Forderung, dass das Ergebnis der Mitgliederbefragung beim Bundesparteitag von allen Kandidaten akzeptiert werden sollte.



