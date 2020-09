Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Laschet, Merz und Röttgen, sind sich weiter uneins, ob es einen TV-Dreikampf geben soll.

Der Außenpolitiker Röttgen hatte sich für ein solches Fernsehformat ausgesprochen, der frühere Unionsfraktionschef Merz hat sich öffentlich noch nicht festgelegt und NRW-Ministerpräsident Laschet ist eher dagegen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer sagte der "taz", sie wolle, dass trotz Corona alle Mitglieder die Möglichkeit hätten, sich ein objektives Bild der Kandidaten zu machen. In der Partei überlege gerade, ob es dazu ein Diskussionsformat geben solle. Am kommenden Montag soll das Thema bei einem internen Treffen besprochen werden.



Die ARD hatte laut "Spiegel" in der vergangenen Woche eine Anfrage für einen TV-Dreikampf vor dem Parteitag im Dezember gestellt und feststellen müssen, dass unter den Bewerbern Uneinigkeit über das weitere Vorgehen herrscht.

