Die CDU hat auch in diesem Jahr die mit Abstand meisten Großspenden erhalten.

Das geht aus einer Veröffentlichung der Bundestagsverwaltung hervor. Demnach bekam die CDU rund 850.000 Euro. Deutlich weniger bekam der Koalitionspartner SPD. An die Sozialdemokraten gingen 280.000 Euro. Die größte Einzelspende konnte die CSU verbuchen. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie überwies kurz vor Weihnachten 625.000 Euro.



Insgesamt bekamen die im Bundestag vertretenen Parteien rund 2,1 Millionen Euro an Großspenden. Im Jahr davor war es noch gut dreimal soviel. Allerdings fallen in einem Wahljahr die Spenden generell höher aus als sonst.



Der Verein LobbyControl kritisiert seit Längerem, dass die Zahlen nur einen kleinen Teil der tatsächlichen geflossenen Spenden widerspiegeln würden. Der Großteil werde erst mit den Rechenschaftsberichten der Parteien bekannt.