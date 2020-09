In der Türkei hat sich eine grüne Partei gegründet.

Die Unterlagen wurden beim Innenministerium in Ankara abgegeben. Die neue Partei "Yeşiller" besteht aus 110 Gründungsmitgliedern. Den Vorsitz übernimmt eine Doppelspitze aus einer Frau und einem Mann. Die Co-Vorsitzende Emine Özkan sagte, dass es ihnen neben Umweltschutz um Gerechtigkeit, Gleichheit, Pluralismus, Freiheit und Frieden auf der Welt gehe. Nach Ansicht der Grünen gibt es derzeit drei große globale Krisen. Die wichtigste sei die Klimakrise. Darüber hinaus gebe es eine Gesundheits- sowie und eine Demokratie- und Gerechtigkeitskrise. Dadurch werde gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Ungleichheit befördert. Özkan fügte hinzu, weltweit hätten sich die Grünen mit ihrer Politik bewiesen, insbesondere in Europa. In der Türkei sei auch die Zeit für eine grüne Bewegung gekommen.



Die Partei will bis 2050 die Verwendung fossiler Brennstoffe beenden. Ihr Rezept für eine besseres Leben ist der Einsatz nachhaltiger Energiequellen, die Anhebung der Lebensqualität, nachhaltiger Tourismus und maßvolle Landwirtschaft. Auch die Wirtschaft wollen die Grünen von Grund auf umkrempeln. Vor allem soll jeder das Recht auf Wasser bekommen, sie wollen insgesamt den Wasserverbrauch senken. Ganz oben steht die Gleichheit zwischen Mann und Frau an. Aber auch die Rechte von Schwulen und Lesben und anderer Minderheiten. Derzeit gibt es in der Türkei etwas über 80 Parteien.

