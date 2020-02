AfD und "Die Linke" sind aus Sicht von FDP-Chef Lindner nicht gleich zu behandeln.

Für die FDP sei nach dem "Fiasko" der Kemmerich-Wahl in Thüringen am vergangenen Mittwoch das Verhältnis zu beiden Parteien geklärt, sagte er in Berlin. Mit der AfD könne es nicht mal eine Kooperationen geben. Für die Partei "Die Linke" gelte indes, es könne zwar keine Koalitionen geben, aber bei parlamentarischen Vorgängen sei seine Partei bereit, sachbezogen zusammenzuarbeiten. Da nehme die FDP eine unterschiedliche Bewertung beider Parteien vor.



Damit grenzte sich Lindner von der CDU ab. Die CDU hatte auf ihrem Bundesparteitag 2018 für einen Unvereinbarkeitsbeschluss gestimmt. Demnach ist jegliche Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei ausgeschlossen.