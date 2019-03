Die Grünen rechnen nach dem angekündigten Rückzug von Linken-Fraktionschefin Wagenknecht mit mehr Klarheit bei den Koalitionsoptionen.

Die Linkspartei habe jetzt möglicherweise die Chance, ihre Zerrissenheit in Bündnisfragen zu klären, sagte der Politische Bundesgeschäftsführer Kellner der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen hatten zuletzt insbesondere Wagenknechts Eintreten für eine härtere Migrationspolitik kritisiert. Gestern hatte sich der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner ähnlich wie Kellner geäußert. Wagenknechts Rückzug könnte neue, progressive Bündnisse ohne die Union erleichtern, meinte er.



Wagenknecht will sich nach dreieinhalb Jahren an der Fraktionsspitze im Herbst nicht erneut um den Posten bewerben. Sie begründete dies mit gesundheitlichen Problemen.