Die hessische Linken-Politikerin Wissler will Bundesvorsitzende ihrer Partei werden.

Die 39-Jährige kündigte in Wiesbaden ihre Bewerbung an. Wissler ist Fraktionschefin im Landtag in Wiesbaden und außerdem Vize-Bundesvorsitzende. Die bisherige Doppelspitze der Linken, Kipping und Riexinger, hatte angekündigt, nach acht Jahren im Amt nicht wieder für den Parteivorsitz anzutreten, was der Satzung der Partei entspricht.



Wissler ist die erste Kandidatin, die sich in der Frage positioniert hat. Sie war bereits als mögliche Nachfolgerin gehandelt worden. Als weitere mögliche Nachfolgerin gilt die thüringische Fraktionschefin Hennig-Wellsow, die sich bislang jedoch nicht zu einer Kandidatur geäußert hat.