Die Kandidaten für die Nachfolge von CDU-Chefin Merkel werden sich auf Regionalkonferenzen der Partei-Basis vorstellen.

Das beschlossen Präsidium und Bundesvorstand auf einem Klausurtreffen in Berlin. Der CDU-Bundesparteitag soll dann Anfang Dezember über den Vorsitz bestimmen. Wie am Rande der Klausur bekannt wurde, gibt es inzwischen zwölf Kandidaten. Als aussichtsreichste Bewerber gelten Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Merz. Kramp-Karrenbauer kündigte an, wegen ihrer Kandidatur einen Teil ihrer Aufgaben bis Dezember ruhen zu lassen, um ihre Neutralitätspflicht nicht zu verletzen.



Auch die Spitzengremien der SPD kamen am Abend zu einer zweitägigen Klausur in Berlin zusammen. Ihr Vorstandsmitglied, Bundesaußenminister Maas, sagte vor Beginn der Sitzung, die Partei brauche Selbstbewusstsein statt Selbstbeschäftigung und Haltung statt Zaudern.



Die Klausuren von CDU und SPD gehen heute vormittag weiter. Anschließend wollen die Vorsitzenden Merkel und Nahles jeweils die Ergebnisse vorstellen.