Traditioneller Schlagabtausch

CSU-Chef Söder wird in Passau erwartet (Archivbild9 (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Der Bundeskanzler und CDU-Chef Merz wird am Nachmittag in Trier erwartet. Er will seiner Partei Rückenwind für die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22. März geben. Die CSU stimmt sich in Passau auf die Kommunalwahlen in Bayern ein, die ebenfalls im März stattfinden. Hauptredner ist Ministerpräsident Söder. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil tritt im bayerischen Vilshofen auf.

Auch der politische Aschermittwoch in Baden-Württemberg findet unter dem Eindruck der Landtagswahlen im März statt. Der Spitzenkandidat der Grünen, Özdemir, sowie Ministerpräsident Kretschmann treten in Biberach auf. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Hagel lädt nach Fellbach bei Stuttgart.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.