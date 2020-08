Die Vorsitzende der Partei Die Linke will nicht erneut für das Amt kandidieren.

Entsprechende Medienberichte wurden von der Parteizentrale, dem Karl-Liebknecht-Haus, offiziell bestätigt. Sie wird sich auf dem Parteitag Ende Oktober in Erfurt nicht mehr zur Wahl stellen. Kipping führte aus, sie wolle künftig "verstärkt in der Gesellschaft Brücken bauen für einen sozial-ökologischen Aufbruch, für neue linke Mehrheiten". In welcher Position sie dies erreichen will, ließ sie offen.



Gemeinsam mit Bernd Riexinger hatte Kipping den Parteivorsitz im Jahr 2012 übernommen. Riexinger kündigte für morgen eine Erklärung an. Nach Informationen des ZDF will auch er nicht erneut für die Parteispitze kandidieren.



Laut Satzung soll kein Parteiamt länger als acht Jahre durch dasselbe Mitglied ausgeübt werden. Eigentlich wollte die Linke schon im Juni einen neuen Parteivorstand wählen. Der Parteitag wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf den 31. Oktober verschoben.