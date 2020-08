Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, Mohamed Ali, sieht die Chancen für eine Koalition mit der SPD nach der Nominierung von Kanzlerkandidat Scholz als gesunken an.

Sie sagte dem Sender MDR, Scholz habe sich gleich in seiner ersten Ansprache so positioniert, dass sie es als Absage an die Linke verstanden habe. So habe er gleich betont, das Nato-Rüstungsziel müsse eingehalten werden. Als Linkspartei könne man nur "ganz klar dagegen" sein. Im Übrigen stehe Scholz für eine Politik der Bundesregierung, die die Linke lange kritisiert habe. Mohamed Ali führte aus, sie habe Scholz' Äußerungen auch als Gegenpositionierung empfunden zu dem, was Parteichefin Esken gesagt habe.



Esken hatte zuvor eine Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl im nächsten für möglich erklärt. Nötig sei ein progressives Bündnis, sagte sie im ARD-Fernsehen. Die SPD wolle ein klares Bild einer gerechteren Zukunft aufzeichnen. Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei sei möglich und denkbar.