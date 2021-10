Mehrere Linken-Politiker mit einem Migrationshintergrund haben sich in einem offenen Brief von der nordrhein-westfälischen Spitzenkandidatin und früheren Bundestagsfraktionschefin Wagenknecht distanziert.

Man betrachte die Forderung einiger Mandatsträger, Wagenknecht wieder zurück in wichtige Ämter zu heben, mit großer Sorge, heißt es in dem Schreiben, das die Zeitung "Neues Deutschland" veröffentlicht hat. Wagenknechts inhaltliches Projekt und das ihrer Anhänger sei rückschrittlich und zum Scheitern verurteilt. Man melde sich zu Wort als Menschen mit Migrationsgeschichte und Rassismuserfahrung, als Menschen, die in Bewegungen und Zivilgesellschaft verankert seien und als Genossen, die sich für eine Erneuerung der Partei Die Linke stark machen. Klimaschutz, offene Migrationspolitik und queere Themen müssten mit der sozialen Frage zusammen gedacht werden. Unterzeichnet ist das Schreiben von 20 Politikerinnen und Politikern, darunter die Bundestagsabgeordneten Akbulut und Movassat.



Wagenknecht wird seit längerem vorgeworfen, antirassistische Bemühungen verächtlich zu machen und Bewegungen wie "Black Lives Matter" oder "Fridays for Future" zu verunglimpfen. Einige Parteimitglieder hatten im Juni ein Ausschlussverfahren gegen sie beantragt.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.