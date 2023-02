Politischer Aschermittwoch

Der letzte politische Aschermittwoch fand 2021 aus Corona-Gründen nur digital statt. Dabei sprach der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im TV. (imago images / Sven Simon / Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de)

Die CSU erwartet in Passau, wie zuletzt im Jahr 2020, mehrere tausend Gäste. Hauptredner ist der Parteichef und Ministerpräsident Söder. Bei den Grünen in Landshut wird die Bundesvorsitzende Lang als Rednerin erwartet, bei der FDP in Dingolfing der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Lindner. Die SPD setzt in Vilshofen auf den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Florian von Brunn. Auch Freie Wähler, Linke und AfD haben zu Veranstaltungen geladen.

Im vergangenen Jahr war der politische Aschermittwoch wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine komplett ausgefallen. 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie eine digitale Version gegeben.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.