Bundesfinanzminister Scholz, der für den SPD-Vorsitz kandidiert, sieht viel Zustimmung für die Arbeit der Großen Koalition.

Er nehme wahr, dass die Zahl derjenigen, welche die Koalition mit der Union beenden wollten, sehr klein geworden sei, sagte Scholz im Deutschlandfunk. Für eine soziale Politik seien viele Punkte durchgesetzt worden. Scholz nannte die Grundrente und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahler, aber nicht für Vielverdiener.



Die SPD will bei ihrem Parteitag in zwei Wochen ihre künftige Doppelspitze küren und eine Halbzeitbilanz des Bündnisses mit der Union ziehen. Um den Parteivorsitz konkurrieren zwei Duos. Der Finanzminister steht dabei zusammen mit der Brandenburgerin Klara Geywitz eher für den Verbleib in der Koalition - die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans sehen das Bündnis skeptischer.