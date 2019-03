Bei den traditionellen Kundgebungen zum politischen Aschermittwoch treten in diesem Jahr zum ersten Mal die neuen Vorsitzenden von CDU und CSU auf.

CSU-Chef Söder spricht am Vormittag in Passau, die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer am Abend in Demmin in Mecklenburg-Vorpommmern.



Im bayerischen Vilshofen tritt für die SPD Bundesjustizministerin Barley auf, die Spitzenkandidatin für die Europawahl am 26. Mai ist. Die FDP ist mit ihrer EU-Spitzenkandidatin Beer in Dingolfing vertreten. Der Chef der Europäischen Linken, Gysi, tritt in Passau auf. Grünen-Chefin Baerbock spricht in Landshut, AfD-Chef Meuthen in Osterhofen.