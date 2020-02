Am heutigen Aschermittwoch findet der traditionelle Schlagabtausch der Parteien statt.

Zentrale Themen dürften die CDU-Führungskrise und die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sein. In Passau spricht CSU-Chef Söder. Die SPD-Bundesvorsitzende Esken tritt in Vilshofen auf, der Grünen-Vorsitzende Habeck in Landshut. Beim Politischen Aschermittwoch der Linken in Passau spricht der frühere Fraktionschef Gisy. In Fellbach bei Stuttgart wird CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erwartet. Die Konkurrenten um ihre Nachfolge, Laschet und Merz, haben Auftritte in Lennestadt im Sauerland und im thüringischen Apolda.