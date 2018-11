CSU-Chef Seehofer hat eine Erklärung zu seiner persönlichen Zukunft für Mitte November angekündigt.

Man werde von ihm in der Woche nach der Vereidigung des bayerischen Kabinetts am 12. November hören, sagte Seehofer in München. Er hatte schon früher geäußert, zu einer Personaldebatte nach Bildung einer neuen bayerischen Landesregierung bereit zu sein, aber keinen Zeitpunkt genannt. CSU und Freie Wähler wollen am Abend Einzelheiten ihres Koalitionsvertrags vorstellen.



Seehofer steht seit den Stimmenverlusten der CSU bei der Landtagswahl innerparteilich stark in der Kritik. Viele fordern seinen Rückzug von der Parteispitze. Der Druck stieg, nachdem Bundeskanzlerin Merkel angekündigt hatte, im Dezember nicht mehr für den Vorsitz der CDU zu kandidieren.



Die Spitzengremien von CDU und SPD beraten heute und morgen in Berlin über Konsequenzen aus den Stimmenverlusten bei den letzten Landtagswahlen. Bei der CDU steht die Vorbereitung des Parteitags im Dezember in Hamburg im Mittelpunkt, auf dem über die Nachfolge von Merkel an der Parteispitze abgestimmt werden soll. Auf der Klausurtagung der SPD geht es um die künftige inhaltliche Ausrichtung der Partei.