Die SPD-Vorsitzende Nahles rechnet nach eigenen Worten nicht damit, dass der Richtungsstreit in der CDU mit der Wahl einer neuen Parteiführung beendet wird.

Seit 2016 erlebe sie, dass die CDU in Lager gespalten sei, sagte Nahles der "Heilbronner Stimme". Demnächst werde sie mit den neuen Parteichefs von CDU und CSU darüber sprechen, wie man die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele gemeinsam umsetzt. Deshalb sei es für sie wichtig, ob die Union ihre massiven Richtungsstreitereien befrieden könne oder nicht. Die Debatten seien dann nicht vorbei, meinte Nahles. - Gestern Abend stellten sich die Bewerber für den CDU-Vorsitz auf einer Regionalkonferenz in Lübeck der Basis vor. Es war die erste von bundesweit acht derartigen Konferenzen. Zu den Kandidaten gehören Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Merz und Bundesgesundheitsminister Spahn. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg.



Der CSU-Vorsitzende Seehofer will sich heute dazu äußern, wann er sein Amt aufgeben wird. Er will allerdings Bundesinnenminister bleiben. Als sein wahrscheinlicher Nachfolger gilt der bayerische Ministerpräsident Söder.