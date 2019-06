Die SPD-Führung hat sich dafür entschieden, dass die Partei künftig auch von zwei Vorsitzenden geleitet werden kann.

Das teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer nach Beratungen des SPD-Präsidiums in Berlin mit. Die Partei wolle damit etwas Neues wagen. Der hessische SPD-Fraktionsvorsitzende Schäfer-Gümbel sagte, bis zum 1. September könnten sich Teams oder auch Einzelpersonen für den Vorsitz bewerben. In den Teams müsse zwingend eine Frau sein. Die Bewerber könnten sich in den deutschlandweiten 20 bis 30 Regionalkonferenzen vorstellen.



Der Bundesparteitag soll wie geplant vom 6. bis 8. Dezember in Berlin stattfinden. Die Delegierten sollen dann den Gewinner oder die Gewinnerin der Mitgliederbefragung für die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Nahles wählen. Eine Direktwahl durch die Mitglieder ist laut Parteiengesetz nicht möglich.