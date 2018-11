Staatsrechtler sehen bei der AfD genügend Gründe für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Joachim Wieland von der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer sagte dem "Handelsblatt", aus einem internen Gutachten für die Partei lasse sich ablesen, dass das bisherige Verhalten einen hinreichenden Grund für die Beobachtung biete. In dem Gutachten sollen Beispiele für Verhaltensweisen genannt sein, die eine Beobachtung der AfD rechtfertigen würden. Es sei auch schwer vorstellbar, dass die Partei dem Ratschlag des Gutachtens folge und auf die verfassungsrechtlich zu beanstandenden Verhaltensweisen zukünftig verzichte, , führte Wieland aus.



Der Göttinger Staatsrechtler Hans-Michael Heinig äußerte sich ähnlich. Breite Kreise der Partei verwendeten eine Sprache, die für die verfassungsfeindlichen Kräfte der Weimarer Republik und die rechtsextremistischen Szenen in der Bundesrepublik typisch seien. Wichtiger jedoch als die Wortwahl erschienen ihm die tatsächlichen Querverbindungen zwischen AfD und Rechtsextremismus. Anders als das Gutachten nahelege sei es daher mit einer bloß rhetorischen Abrüstung nicht getan.



Der Autor des Gutachtens, der Staatsrechtler Dietrich Murswiek von der Universität Freiburg sagte indes, der Eindruck, aus seiner Analyse gehe hervor, dass die AfD ein Fall für den Verfassungsschutz sei, sei falsch. Das Gutachten befasse sich überhaupt nicht mit der Frage, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden dürfe, sondern es stelle allgemein die rechtlichen Voraussetzungen dar, die erfüllt sein müssen, damit der Verfassungsschutz eine politische Partei beobachten kann.



Politiker von SPD, Grünen und FDP sprachen sich erneut für eine Beobachtung der AfD aus.



Die AfD-Spitze hatte im September eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem Thema Verfassungsschutz befassen sollte. Ihr gehört auch Parteichef Meuthen an, geleitet wird sie von dem Bundestagsabgeordneten Hartwig. Am Montag wollen sich Hartwig, Meuthen und Ko-Parteichef Gauland auf einer Pressekonferenz zu dem Thema äußern.