CSU: Politischer Aschermittwoch (Peter Kneffel/dpa)

Die CSU hat in Passau eingeladen. Vor rund 4.000 Gästen kritisierte der Parteivorsitzende Söder die Bundesregierung als die schlechteste aller Zeiten. Unter anderem warf er Außenministerin Baerbock vor, wegen unbedachter Äußerungen zum Sicherheitsrisiko geworden zu sein. Bei der Veranstaltung der Grünen in Landshut kritisierte deren Bundesvorsitzende Lang, die bayerische Landesregierung habe den Ausbau der Windkraft verschlafen. Bei der FDP in Dingolfing redet heute der Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Lindner. Die SPD setzt in Vilshofen auf den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, von Brunn. Auch Freie Wähler, Linke und AfD haben zu Veranstaltungen geladen.

Im vergangenen Jahr war der politische Aschermittwoch wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine komplett ausgefallen. 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie eine digitale Version gegeben.

