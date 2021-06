Die Linke-Politikerin Wagenknecht hat ihre Partei und die SPD vor einem Fiasko bei der Bundestagswahl gewarnt.

Wenn beide so weitermachten wie bisher, sehe es nicht gut aus, sagte die Spitzenkandidatin der Landespartei in Nordrhein-Westfalen dem "Tagesspiegel am Sonntag". Funktionsträger der Linken etwa beteiligten sich an Debatten, die die Kernwählerschaft vertreiben würden. Viele Bürger empfänden Diskussionen etwa um Lebensstilfragen und Gendersprache als belehrend. Es müsse der Partei zu denken geben, dass sie seit 2019 mit Ausnahme von Thüringen nur Wahlniederlagen erlebt habe.



Den Linken-Mitgliedern, die ihren Parteiausschluss beantragt haben, warf Wagenknecht "Cancel Culture" und Intoleranz vor. Sie selbst habe nie persönlichen Streit gesucht und auch noch nie versucht, jemanden aus seiner Funktion zu mobben. Mehrere Mitglieder sind diese Woche vor die Landesschiedskommission in NRW gezogen. Sie begründen ihren Antrag laut "Spiegel" damit, dass Wagenknecht der Partei schweren Schaden zugefügt habe. Der Antrag beschäftige sich vor allem mit Wagenknechts aktuellem Buch, hieß es. Sie vertrete darin ein eigenes Programm, das dem der Linken in vielen Punkten widerspreche.



Der Ausschluss-Antrag stieß bei führenden Parteimitgliedern auf Kritik. Die Bundestags-Fraktionschefs Bartsch und Mohamed Ali nannten ihn unverantwortlich, Bundesgeschäftsführer Schindler ungerechtfertigt.

Auch Ehemann Lafontaine soll Partei verlassen

Inzwischen gibt es nach Bartschs Worten auch einen Ausschlussantrag für Wagenknechts Ehemann und Parteimitbegründer, Lafontaine. Der saarländische Landesvorstand forderte Lafontaine auf, die Partei von sich aus zu verlassen. Lafontaine hatte unter anderem dazu geraten, die Linke bei der Bundestagswahl nicht mit der entscheidenden Zweitstimme zu unterstützen, weil dies seinem innerparteilichen Gegner, Saar-Spitzenkandidat Lutze nützen würde.

