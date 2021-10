Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans will nicht wieder für das Amt kandidieren. Das gab er in einem Zeitungsinterview bekannt.

Walter-Borjans sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, er werde sich beim Parteitag am 11. Dezember nicht erneut um den SPD-Vorsitz bewerben. Walter-Borjans führt die SPD seit 2019 zusammen mit seiner Kollegin Esken.



Sein Ziel sei es gewesen, die Partei auf Kurs zu bringen, erklärte der 69-Jährige. Mit dieser Mission sei er so weit gekommen, dass er sagen könne, jetzt sollten mal Jüngere ran. Er habe deshalb den Vorstand seines nordrhein-westfälischen Landesverbandes gebeten, auf seine erneute Nominierung zu verzichten.

Er gehe mit dem guten Gefühl, zwei Jahre die SPD mitgeprägt zu haben. Der gebürtige Krefelder war zuvor nordrhein-westfälischer Finanzminister. Im Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten über die Parteispitze hatte er sich 2019 gemeinsam mit Esken gegen das Duo Scholz/Geywitz durchgesetzt.



Esken dankte Walter-Borjans für die gemeinsame Zeit in der Parteiführung und für "den Mut und die Kraft, dieses Abenteuer in Angriff genommen zu haben". Ob sie selbst Vorsitzende bleiben will, sagte die 60-Jährige nicht.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.