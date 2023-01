Brahim Ghali (Fateh Guidom/AP/dpa)

Wie die Agentur " Sahara Press Service" berichtete, sind darunter Schreiben von politischen Organisationen aus Algerien, Ghana, Mauretanien und Osttimor. Zudem habe es Solidaritätsbekundungen aus Panama, Uruguay oder Ecuador gegeben. Die Parteien bekräftigten darin das Recht des saharauischen Volkes auf Freiheit und Selbstbestimmung, heißt es. Zumeist handelte es sich um linksgerichtete Gruppen.

Derzeit tagt die 16. Delegiertenversammlung der "Frente Polisario" mit mehr als 2.000 Teilnehmern und einigen hundert Gästen. Das Treffen findet im Flüchtlingslager Dahkla in der algerischen Wüste statt. Der 73-jährige Generalsekretär Ghali strebt seine Wiederwahl an. Die von Algerien unterstützte Bewegung verlangt die Unabhängigkeit der Westsahara. Nachdem sich die einstige Kolonialmacht Spanien Mitte der 1970er Jahren aus dem Territorium am Atlantik zurückgezogen hatte, führte sie einen bewaffneten Kampf gegen die Besatzung durch Marokko. Eine zwischenzeitige Waffenruhe wurde 2020 für beendet erklärt.

