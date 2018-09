Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat die umstrittenen Äußerungen ihrer sächsischen CDU-Kollegin Bellmann über Muslime zurückgewiesen.

Solche Aussagen seien falsch und unvereinbar mit dem Grundsatzprogramm der CDU, sagte sie der "Bild"-Zeitung. Bellmanns Worte hätten den Einsatz aller Muslime entwertet, die sich in der Partei engagierten. Linken-Chef Riexinger führte aus, Bellmann hetze gegen Muslime. Die CDU in Sachsen sei Teil des Problems. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, meinte, die Union müsse sich dringend "von diesem gefährlichen Unsinn" distanzieren. Man brauche in allen demokratischen Parteien mehr Menschen mit "vielfältigerem Hintergrund".



Bellmann hatte der rechtskonservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" gesagt, der Glaube an den Islam sei unvereinbar mit einer Mitgliedschaft in der CDU. Das gelte auch für säkulare, nichtpraktizierende Muslime. Heute gäben sie sich säkular und morgen doch wieder streng gläubig. Zuvor hatte Bellmann ihre Haltung in einem Gastbeitrag für die evangelikale Nachrichtenagentur Idea ausgeführt. In Form rehtorischer Fragen führte sie aus, für Muslime gelte der Islam als einzig wahre Religion. Jeder Muslim sei zum Heiligen Krieg verpflichtet, bis die ganze Welt zum ‘Haus des Islam’ geworden sei. Die "Glaubenskrieg" richte sich gegen Ungläubige, Christen und Juden, da "der strafende Allah" jeden Nichtmuslim verdamme. - Hintergrund ist der Vorstoß der Hamburger CDU, mit der türkischstämmigen Politikerin Özkan als Spitzenkandidatin in die Bürgerschaftswahl 2020 zu gehen.