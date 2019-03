Der AfD droht laut einem Medienbericht eine Strafzahlung von mehr als 100.000 Euro wegen illegaler Parteispenden.

Im Mittelpunkt steht der Europawahlkandidat Reil, wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Die Bundestagsverwaltung habe die AfD in einem Schreiben vorab darüber informiert und sie zu einer letzten Anhörung aufgefordert. Es geht um Sachspenden, die Reil im Landtagswahlkampf 2017 in Nordrhein-Westfalen erhalten haben soll. Der Fall des Bundesvorstandsmitglieds ist der erste von mehreren möglichen Fällen fragwürdiger Finanzierungen innerhalb der AfD. Der Vorsitzende Meuthen sagte, die Partei werde zunächst Widerspruch einlegen und später auch klagen, sollte die Bundestagsverwaltung an ihrer Auffassung festhalten.