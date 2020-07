Die meisten im Bundestag vertretenen Parteien haben im ersten Halbjahr 2020 keine Einnahmen aus Großspenden verbuchen können.

Lediglich die CDU erhielt fünf Zuwendungen im Gesamtwert von 624.000 Euro, wie aus der obligatorischen Veröffentlichung der Spenden von mehr als 50.000 Euro hervorgeht. Das ist bereits deutlich mehr als im Gesamtjahr 2019. Die AfD bekam eine Einzelspende von 100.000 Euro. CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke gingen dagegen leer aus.



Die sinkende Spendenbereitschaft hatte sich bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet. Der Daimler Konzern hatte erklärt, künftig ganz auf Parteispenden zu verzichten. Hinzu kommt, dass in diesem Jahr nur die Bürgerschaftswahl in Hamburg ansteht und keine Landtags- oder Bundestagswahl wie in anderen Jahren, wodurch die Spendenbereitschaft erfahrungsgemäß steigt.