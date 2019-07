Die rechtsextreme NPD soll künftig kein Geld mehr aus der Staatskasse erhalten.

Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat wollen sie von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen und haben dazu einen entsprechenden Antrag fertiggestellt. Dieser soll morgen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingehen. In der Antragsbegründung hieß es, die NPD verfolge weiterhin das Ziel, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beseitigen. Als Beleg dafür listeten die drei Staatsorgane 300 verfassungsfeindliche Aktivitäten der Partei auf.



Sollte der Antrag Erfolg haben, erhielte die NPD sechs Jahre lang kein Geld mehr vom Staat. Laut Bundestagsverwaltung bezog sie im vergangenen Jahr staatliche Mittel in Höhe von fast 800.000 Euro.