In der Affäre um Wahlkampfspenden aus der Schweiz hat die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Unter anderem geht es um den Verdacht, die AfD habe möglicherweise eine Spenderliste mit zum Teil falschen Namen beim Bundestag eingereicht. Dazu meinte Weidel, es seien Fehler passiert in den Abläufen. Aber von einer Parteispendenaffäre zu sprechen, finde sie übertrieben. Außerdem sei das Geld zurückgezahlt worden, sagte sie am Rande des Landesparteitags der AfD Baden-Württemberg in Heidenheim.



Gegen Weidel und drei weitere Mitglieder ihres Kreisverbandes am Bodensee wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz ermittelt. Die AfD erhielt Spenden von einer Schweizer Pharmafirma. Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland an deutsche Parteien sind illegal.