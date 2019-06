Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel hat den Grünen eine populistische Politik vorgehalten.

Diese versuchten im Moment, alles Elend dieser Welt zu reduzieren auf die Frage des Klimawandels, sagte Schäfer-Gümbel dem "Tagesspiegel" aus Berlin. Das sei genauso falsch wie die Politik der AfD, die die Migrationsfrage zum Übel der Welt erklärt habe. Beides verkürze Politik in grotesker Weise. Schäfer-Gümbel warf den Grünen zudem vor, dass ihnen die soziale Frage in Deutschland egal sei. Es gelinge ihnen, im Moment gar keine Position mehr zu vertreten und sich so zum Objekt politischer Heilserwartungen zu stilisieren, kritisierte der SPD-Übergangschef.