Die Vorsitzende der US-Republikaner, Ronna McDaniel, kündigt ihren Rücktritt an. (AP /Alex Brandon)

Wie McDaniel erklärte, wird sie ihr Amt auf der Frühjahrskonferenz des Nationalkomitees am 8. März aufgeben. Dadurch könne der künftige republikanische Präsidentschaftskandidat entscheiden, wer an die Spitze der Partei rücken solle. Auch ihr Ko-Vorsitzender McKissick kündigte seinen Rückzug an.

Zuvor hatte Trump auf einen Wechsel an der Spitze gedrängt. Er sprach sich für den Chef der Republikaner in North Carolina, Whatley, als Nachfolger von McDaniel aus. Dieser unterstützte Trump unter anderem in der Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden. Als Ko-Vorsitzende empfahl der ehemalige Präsident seine Schwiegertochter, Lara Trump. Die 41-Jährige trat zuvor unter anderem beim rechten US-Sender Fox News als politische Kommentatorin in Erscheinung.

Trump hat nicht zuletzt dank seiner Siegesserie bei den bisherigen Vorwahlen seinen Einfluss in der Republikanischen Partei immer weiter vergrößert. In einem nächsten Schritt dürfte es ihm darum gehen, die Partei sowie die Anhängerschaft der Republikaner rechtzeitig vor der Wahl im November weitgehend hinter sich zu vereinen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.