Werbeplakate zur Landtagswahl im Saarland. (IMAGO/BeckerBredel)

Die Spitzenkandidatin der SPD, Rehlinger, will sich am Vormittag gemeinsam mit Parteichefin Esken in Berlin äußern. Es wird erwartet, dass Rehlinger ihre Pläne zur Regierungsbildung konkretisiert. Am Wahlabend hatte sie offen gelassen, ob sie trotz einer absoluten Mehrheit einen Koalitionspartner sucht.

Bei der CDU stehen personelle Konsequenzen bevor. Der bisherige Ministerpräsident Hans hatte nach seiner Niederlage gestern angekündigt, dazu eine Entscheidung zu treffen.

Erwartet werden auch Stellungnahmen von Grünen und FDP. Die Grünen hatten, wie die FDP, bis zuletzt auf einen Wiedereinzug in das saarländische Parlament gehofft.

Die Linkspartei dürfte Einzelheiten zu ihrem weiteren Vorgehen im Saarland bekannt geben. Bundesgeschäftsführer Schindler hatte angekündigt, direkt in den Landesverband einzugreifen und die Partei dort neu aufzustellen.

