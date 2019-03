Die SPD will im Europawahlkampf gegen rechtspopulistische Strömungen in der Politik angehen.

Die Parteivorsitzende Nahles sagte auf dem Berliner Parteikonvent zum Programm für die Europawahl, die Menschen dürften sich Europa nicht von Politikern wie Italiens Innenminister Salvini, Ungarns Ministerpräsident Orban oder AfD-Chef Gauland kaputtreden lassen. Nationalstaatlichkeit sei nicht in der Lage, irgendein Problem zu lösen. Nahles erneuerte in ihrer Rede die Forderung nach einem europäischen Mindestlohn. Zudem warf sie der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer vor, Europa nur noch durch die innenpolitische Brille zu betrachten. Damit gefährde sie den Zusammenhalt in der Staatengemeinschaft.