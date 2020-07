Der brandenburgische Fraktionsvorsitzende Kalbitz bleibt aus der AfD ausgeschlossen. Wie die Partei mitteilte, hat das Bundesschiedsgericht die bereits vom Parteivorstand beschlossene Annullierung der Mitgliedschaft nun im Hauptsacheverfahren bestätigt. Kalbitz selbst will vor Gericht dagegen vorgehen.

Der Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, er bedauere, dass politische Erwägungen Vorrang gehabt hätten. Er hatte schon zuvor angekündigt, sich weiter zivilrechtlich gegen seinen Rauswurf zu wehren.



Der Bundesvorstand hatte Kalbitz' Mitgliedschaft im Mai mit knapper Mehrheit annulliert. Als Grund gab das Gremium an, Kalbitz habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" nicht angegeben. Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft in der HDJ.



Das Landgericht Berlin erklärte den Beschluss des Vorstandes allerdings später für unzulässig. Zur Begründung hieß es, laut Parteiengesetz sei nicht der Vorstand, sondern das Schiedsgericht für die Beendigung einer Mitgliedschaft zuständig. In der aktuellen Pressemitteilung der AfD heißt es nun - unter Verweis auf den heutigen Beschluss des Schiedsgerichtes: "Die Annullierung ist rechtsgültig".

Kalbitz will wieder vor Gericht ziehen

Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhardt, der die Geschehnisse in der AfD beobachtet, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nun könne Kalbitz erneut die ordentlichen Gerichte anrufen - und das werde er auch tun. Das habe Kalbitz ihm gerade noch einmal bestätigt. Bernhard betonte, Parteienrechtler gingen eigentlich recht einmütig davon aus, dass das Landgericht Berlin den heutigen Rauswurf rückgängig machen werde, weil dieser nicht mit dem Parteiengesetz vereinbar sei. Bernhard wies darauf hin, dass Kalbitz kein reguläres Parteiausschlussverfahren erhalten habe.



Sollte Kalbitz vor dem Landgericht erfolgreich sein, müsse man abwarten, wie sich der Bundesvorstand um Parteichef Meuthen verhalten werde. Auch sei zu erwarten, dass Kalbitz und der Thüringer Landeschef Höcke nun ihre Unterstützer in der Partei mobilisieren und zum "Sturm auf Meuthen" blasen würden. Es sei fraglich, so Bernhard, ob dieser das überstehen werde.

Verhaltene Reaktionen

Politiker von SPD, CDU, Grünen und Linken in Brandenburg nahmen die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts verhalten auf. "Die AfD wird die Geister, die sie rief, nicht los. Ein Rauswurf ändert da noch nichts. Das wird man in Brandenburg jetzt beobachten können", sagte der Brandenburger SPD-Generalsekretär Stohn.